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Başkan Erdoğan sahaya iniyor! Maraton başlıyor: 26 günde 40 miting

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Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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Başkan Erdoğan sahaya iniyor! Maraton başlıyor: 26 günde 40 miting

Başkan Erdoğan seçime günler kala meydanlara iniyor. 14 Mayıs'a kadar 40 miting düzenlemesi beklenen Başkan Erdoğan, startı AK Parti'nin 2001'de temellerinin atıldığı Afyonkarahisar'da bugün verecek. Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda miting düzenleyecek Başkan Erdoğan ardından Eskişehir'e geçecek ve Valilik Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.

Zafer Meydanı'nda yapılacak ilk mitingin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'e geçerek "nadir toprak elementi" rezervinin keşfedildiği Beylikova ilçesindeki sahada kurulan pilot tesisin de aralarında olduğu bazı tesislerin toplu açılış törenine katılacak.

40 İLDE MİTİNG YAPACAK
14 Mayıs'a kadar 40 ilde miting planlanırken, bazı günler 2 ayrı şehirde miting yapılması öngörülüyor. Erdoğan yarınki Denizli mitinginin ardından 20 Nisan Perşembe günü Zonguldak Filyos Limanı'nda Karadeniz doğal gazının sisteme verilmesi nedeniyle düzenlenecek törene katılacak.

TEMPO BAYRAMDA YÜKSELİYOR
Depremzedelere bir yılda 319 bin kalıcı konut sözü veren Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Gaziantep Nurdağı'nda inşa edilen ilk köy evlerinin depremzedelere teslimini gerçekleştirecek. 23 Nisan'da, Altay tankı TSK'ya teslim edilecek. Erdoğan, Sakarya'daki teslim törenine katılacak.

TEŞKİLATLAR SAHADA
"Doğru adımlarla yola devam", "Hemen şimdi" sloganları ile Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında şekillenen seçim kampanyası yürüten AK Parti, "Birlikte yaptık, birlikte yapacağız" vurgusunu işleyecek. Ana kademe, kadın ve gençlik kollarından oluşan teşkilat mensupları tam kadro sahada sahura kadar yoğun bir mesai harcıyor.

VİZYON PAYLAŞIMI VE YÜZYÜZE İLETİŞİM
2053 ve 2071 hedefine giden yolda teşkilatlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yüz yüze görüşmelere ağırlık verdi. Vatandaşın derdini sıkıntısını dinleyen çözüm üreten ekipler çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacak.

SAHURA KADAR YOĞUN MESAİ
AK Parti, 2023'ün dev kadrosunu kamuoyu ile tanıttı. Kabindeki 15 bakan ve geçmiş dönemde bakanlık yapmış deneyimli isimlerin yanı sıra sporcu, sanatçı, yazar gibi isimlerin yer aldığı milletvekili adayları için 81 ilde tanıtım toplantıları düzenleniyor.

"Milletimizle beraber nice badireler atlattık nice destanlar yazdık. Ülkemize her alanda çağ atlattık. Türkiye Yüzyılı'nı da el ele gönül gönle beraber başaracağız, aydınlık geleceğe birlikte yürüyeceğiz" deniliyor.

Bu kapsamda adaylar ve teşkilatlardan çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak için plan ve programlar hazırlandı. 3 dönem kuralına takıldığı için bu dönem milletvekili adayı gösterilmeyen isimler de sahada görevlendirildi. Teşkilatlar ve milletvekili adayları sahura kadar yoğun mesai yapacak. Seçmene öncelikle AK Parti hükümetlerinin 21 yıldır başta savunma sanayi, diplomasi, eğitim, sağlık ve ulaşım alanında yaptıkları ve bundan sonra yapacakları anlatılacak.

BİRLİKTE YAPTIK, BİRLİKTE YAPACAĞIZ
Türkiye Yüzyılı kapsamında "Birlikte yaptık, birlikte yapacağız" vurgusu özellikle işlenecek. Türkiye Yüzyılı'nda yaparsa AK Parti yapar denilecek. 6'lı masanın dağınıklığı ve Kandil'in masa adına konuşmalar yapmasının ülkenin geleceği açısından tehlikesi vurgulanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Aile, kadın ve gençlik mesajları verilecek. Geleceği inşa beyannamesinde yer alan vaatler seçmene tek tek anlatılacak. "Huzuru, kardeşliği, barışı, güveni, şehirleri, hayatı ve mutluluğu hep beraber yarın değil hemen şimdi işleyeceğiz" mesajı verilecek.

MİTİNGLER SADE OLACAK
AK Parti, her bölgeye ve 81 ile göre seçim stratejilerini hazırladı. Her ilin öncelikleri, ihtiyaçları, neler yapılacağı, illere özel projeler seçmene anlatılacak. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle mitingler sade olacak.

Dikkat çeken pankart DİKKAT ÇEKEN PANKART

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