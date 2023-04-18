Başkan Erdoğan sahaya iniyor! Maraton başlıyor: 26 günde 40 miting

Bu kapsamda adaylar ve teşkilatlardan çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak için plan ve programlar hazırlandı. 3 dönem kuralına takıldığı için bu dönem milletvekili adayı gösterilmeyen isimler de sahada görevlendirildi. Teşkilatlar ve milletvekili adayları sahura kadar yoğun mesai yapacak. Seçmene öncelikle AK Parti hükümetlerinin 21 yıldır başta savunma sanayi, diplomasi, eğitim, sağlık ve ulaşım alanında yaptıkları ve bundan sonra yapacakları anlatılacak.