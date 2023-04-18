Muharrem İnce’ye karşı Ekrem İmamoğlu taktiği! CHP kulislerinde bomba iddia

Türkiye seçim için geri sayıma devam ediyor. 14 Mayıs'a bir aydan az bir süre kala CHP kanadının adaylıktan çekilmesi için ikna edemediği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye karşı yeni bir taktik uygulama hazırlığında olduğu iddia edildi. Anket sonuçlarının ardından Muharrem İnce'nin muhalif seçmen üzerindeki etkisini kırmak isteyen CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun kafa kafaya verdiği ve İnce'ye karşı İmamoğlu'nu sokağa sürmeyi planladığı belirtildi. Milliyet Gazetesi yazarlarından Zafer Şahin de konuyla ilgili bir yazı kaleme alırken, "Eğer bu iddia doğruysa... Nereden baksan tutarsızlık. Nereden baksan saçmalık." ifadelerini kullandı.