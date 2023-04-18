Muharrem İnce'ye karşı Ekrem İmamoğlu taktiği! CHP kulislerinde bomba iddia
Son dakika haberi | 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayım devam ederken CHP kanadı Muharrem İnce'nin adaylığı üzerindeki baskıya devam ediyor. Anket sonuçlarında İnce'nin topladığı oy oranından endişelenen CHP'nin şimdi de Muharrem İnce'ye karşı Ekrem İmamoğlu'nu sahaya sürdüğü iddia edildi.
Türkiye seçim için geri sayıma devam ediyor. 14 Mayıs'a bir aydan az bir süre kala CHP kanadının adaylıktan çekilmesi için ikna edemediği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye karşı yeni bir taktik uygulama hazırlığında olduğu iddia edildi. Anket sonuçlarının ardından Muharrem İnce'nin muhalif seçmen üzerindeki etkisini kırmak isteyen CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun kafa kafaya verdiği ve İnce'ye karşı İmamoğlu'nu sokağa sürmeyi planladığı belirtildi. Milliyet Gazetesi yazarlarından Zafer Şahin de konuyla ilgili bir yazı kaleme alırken, "Eğer bu iddia doğruysa... Nereden baksan tutarsızlık. Nereden baksan saçmalık." ifadelerini kullandı.
İşte Zafer Şahin'in yazısının o bölümü
İnce'ye karşı İmamoğlu taktiği!
İddia o ki... Muharrem İnce'nin muhalif seçmen üzerindeki etkisini kırmak için Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu kafa kafaya vermiş ve şöyle bir taktik geliştirmişler...
İmamoğlu tek başına sokağa inecek ve mitingler düzenleyecekmiş. Çünkü sahada İnce faktörünü değiştirecek kişi Ekrem İmamoğlu'ymuş!
Adama sorarlar... İnce seçmen üzerinde bu kadar etkiliyse, niye partiden gönderdiniz? İmamoğlu sahada bu kadar karşılık görüyorsa, neden onu değil de Kılıçdaroğlu'nu aday yaptınız?
Eğer bu iddia doğruysa... Nereden baksan tutarsızlık. Nereden baksan saçmalık.
Ha gazeteye ilan verip "İnce'den korkuyoruz" demişsin, ha böyle bir çare üretmişsin.
Aslında, ortada taktik falan yok. İmamoğlu, CHP'nin yeni genel başkanı olmak için kendisini meydanlara atmış durumda. Kemal Bey'den sonra o koltuğa oturup, bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor.
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