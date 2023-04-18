Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat’tan Kabe’yi ziyaret eden Müslümanlara alçak sözler! Hakaret etti

KIRIKKANAT: "PİSLİK PİSLİĞİ ÇEKER, ASALAKLAR BİRBİRİNİ KOLLAR"

Spiker ve televizyon sunucusu olarak uzun yıllar çalışan Ayşenur Yazıcı ise Kâbe'deki çekirge istilasını hamam böceği istilası olarak algılayarak videoyu paylaşıp "Allah'ım! Bu kadar hamamböceğiyle nasıl baş edilebilir? Korkunç" yorumunda bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Mine Kırıkkanat ise Kâbe'deki çekirge ya da cırcır böceği istilasının görüntülerini paylaşıp hamam böcekleri olduğunu ifade ederek imalarda bulundu. Kırıkkanat, "Hamam böcekleri, hamam böceklerine ilişmez... Pislik pisliği çeker, asalaklar birbirini kollar!" ifadelerini kullanarak Müslümanlara hakaretler etti. Sosyal medyada Kırıkkanat'ın bu sözleri tepkiyle karşılandı.