Tahliye olan Kobani sanıkları firar etti! 3 ismin yurt dışına kaçtığı tespit edildi

HDP MYK üyesi olan Berfin Özgü Köse ise hayatında hiç yurt dışına çıkmadığını, davası olmadığı için de yurt dışı yasağının olmadığını dile getirerek, "Ailemle yaşadığım evden alındım zaten, oysaki çağrılsaydım gelirdim. 6 sene boyunca nasıl bir kaçma şüphesi yarattım ki bu yargılama başladıktan sonra benim gerçekten kaçabileceğim düşünüldü? Öncelikli olarak tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum" dedi. Köse 15 Haziran 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Adli kontrol hükümlerine uymadığı tespit edilen Köse'nin de yeniden tutuklanması için yakalama kararı çıkarıldı.