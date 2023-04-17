17 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye’nin en genç milletvekili adayı: Söz verdim destan yazacağız

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı: Söz verdim destan yazacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2023
ABONE OL
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı: Söz verdim destan yazacağız

Türkiye'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki AK Partili Nisa Alptekin duygularını anlattı. Alptekin, Başkan Erdoğan ile Gençler ve kadınlarımız ile ilgili yapacağımız projeler hakkında konuştuk. Ben de Cumhurbaşkanımızın nasihatlerine uyacağım. Gençleri mecliste en iyi şekilde temsil edeceğime söz veriyorum.” dedi.

Türkiye'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki AK Partili Nisa Alptekin, "Başkan Erdoğan ile Ankara'da görüştüm. Beni 40 yıldır tanışıyormuş gibi hissettirdi. Çok samimiydi. Cumhurbaşkanımızla büyüdüm. Şimdi kendisinin gösterdiği hedefler doğrultusunda siyaset yapıyorum. Gururluyum. Arkadaş gibi sohbet muhabbet ettik. Bana gençler hakkında nasihatler verdi. Gençler ve kadınlarımız ile ilgili yapacağımız projeler hakkında konuştuk." dedi.

Altekin, "Ben de Cumhurbaşkanımızın nasihatlerine uyacağım. Gençleri mecliste en iyi şekilde temsil edeceğime söz veriyorum. Cumhurbaşkanımıza söz verdim. İzmir'de destan yazacağız" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA