Türkiye’nin en genç milletvekili adayı: Söz verdim destan yazacağız
Türkiye'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki AK Partili Nisa Alptekin duygularını anlattı. Alptekin, Başkan Erdoğan ile Gençler ve kadınlarımız ile ilgili yapacağımız projeler hakkında konuştuk. Ben de Cumhurbaşkanımızın nasihatlerine uyacağım. Gençleri mecliste en iyi şekilde temsil edeceğime söz veriyorum.” dedi.
Türkiye'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki AK Partili Nisa Alptekin, "Başkan Erdoğan ile Ankara'da görüştüm. Beni 40 yıldır tanışıyormuş gibi hissettirdi. Çok samimiydi. Cumhurbaşkanımızla büyüdüm. Şimdi kendisinin gösterdiği hedefler doğrultusunda siyaset yapıyorum. Gururluyum. Arkadaş gibi sohbet muhabbet ettik. Bana gençler hakkında nasihatler verdi. Gençler ve kadınlarımız ile ilgili yapacağımız projeler hakkında konuştuk." dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MFÖ'nün "Mecburen" adlı şarkısının sözlerinde "mecburen" kelimesi toplamda kaç kere geçmektedir?
- Hangisi Türkiye'deki üniversitelerde okuyabileceğiniz bir bölüm değildir?
- Guinness Dünya Rekorlarına göre, 24 Ağustos 2022'de Mack Rutherford "Dünyanın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi" ünvanını kazandığında kaç yaşındaydı?
- Hangisi milattan sonra doğmuş ve milattan sonra ölmüştür?
- Nüfusu yaklaşık 170 milyon olan ve şimdiye kadar olimpiyatlara tek bir madalya bile kazanamamış olan ülke hangisidir?
- "Deveyi ıhtırıp geliyorum" diyen birine ne yapacağını söylemiş olur?
- 2019'da İngiltere'de 4659 ebeveynle yapılan bir araştırmada yeni doğan bebekler üç aylık olana kadar anneler uykularından ortalama bir saat kaybederken babalar yaklaşık ne kadar kaybeder?
- Trabzonspor Beşiktaş canlı maç izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
- ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/1 sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Emekliye %70 intibak zam tablosu güncellendi! 2000 sonrası sigortalı SSK ve Bağ-Kur'lu faydalanacak! Maaşlara 1.300 TL ekleme...
- Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl, ne zaman kılınır? İşte tesbih namazının kılınışı...
- EYT'de yeni prim gün şartı açıklandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! Kadın ve erkek Bağ-Kur'lu...