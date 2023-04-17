Türkiye’nin en genç milletvekili adayı: Söz verdim destan yazacağız

Türkiye'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki AK Partili Nisa Alptekin, "Başkan Erdoğan ile Ankara'da görüştüm. Beni 40 yıldır tanışıyormuş gibi hissettirdi. Çok samimiydi. Cumhurbaşkanımızla büyüdüm. Şimdi kendisinin gösterdiği hedefler doğrultusunda siyaset yapıyorum. Gururluyum. Arkadaş gibi sohbet muhabbet ettik. Bana gençler hakkında nasihatler verdi. Gençler ve kadınlarımız ile ilgili yapacağımız projeler hakkında konuştuk." dedi.