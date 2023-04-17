Türkiye Yüzyılı’nın eserleri açılıyor! Verilen sözler tutuluyor | Şifre: Yerli ve milli

YERLİ GAZ GELİYOR

Enerjide dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak, doğalgaz faturaların hafifletecek tüm Türkiye'yi heyecanlandıran Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak bir diğer önemli eser ise Karadeniz doğalgazının karaya çıkarılması töreni 20 Nisan arife günü gerçekleştirilecek. 2021 yılı itibariyle yüzde 71 olan birincil enerjide dışa bağımlılık oranı yerli ve milli projeler sayesinde 2028'de yüzde 56'ya 2053'te ise yüzde 13 seviyelerine düşürülecek. İkinci fazla birlikte Türkiye'nin tüketiminin yüzde 40'ı Karadeniz'den karşılanmış olacak. Karadeniz'de 20 Nisan'daki törende 5 kuyu sisteme alınacak, 30 Eylül'de de diğer 5 kuyu devreye girecek. Arkasından Faz 2 ve Faz 3 ile devam edilecek.