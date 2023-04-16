İstanbul'da şok operasyon: 654 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Beykoz'da düzenlenen operasyonda 654 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beykoz ilçesinde yapılan operasyonda; 654 kilogram kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirildi. İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Teknik ve fiziki takibin ardından Beykoz'daki bir adrese operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Söz konusu adreste yapılan aramalarda, 654 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan 62 kilo 300 gram kimyasal madde ele geçirildi.
"POLİSLERİMİZE TEBRİKLER"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twiter'dan yaptığı paylaşımda "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beykoz ilçesinde yapılan operasyonda; 654 kilogram kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirildi. İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.
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