İstanbul’da şok operasyon: 654 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

"POLİSLERİMİZE TEBRİKLER"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twiter'dan yaptığı paylaşımda "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beykoz ilçesinde yapılan operasyonda; 654 kilogram kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirildi. İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.