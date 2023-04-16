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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay gençlerle sahurda buluştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay gençlerle sahurda buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'deki tüm sanayileri, toprak zenginliğini, tüm madenleri, tüm şehirleri il, ilçe ve artık köy bazında, bilişim sisteminde görebildiğimiz, yer altı ve yer üstü zenginliklerini yansıtan bir veri tabanımız var. " dedi.

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