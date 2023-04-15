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Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov taziye telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2023
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Başkan Erdoğan’dan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla arayarak annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

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