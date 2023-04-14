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SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 500'e ulaştı

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Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 500’e ulaştı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 500 olduğunu açıkladı.

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