Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren müjdesi! Bakan Karaismailoğlu detayları duyurdu

Bakan Karaismailoğlu, süper hızlı tren hattı projesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demiryollarında da sadece bugünü değil geleceği de planladıklarını belirterek, "Demiryolları hayatımızın bir parçası. Bizim hedefimiz de onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve demiryollarında Türkiye'ye yeni çağ atlatmaktır" dedi.