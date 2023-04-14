Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren müjdesi! Bakan Karaismailoğlu detayları duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı projesini seçim sonrasında başlatacaklarını belirterek, "Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika sürecek" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, süper hızlı tren hattı projesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demiryollarında da sadece bugünü değil geleceği de planladıklarını belirterek, "Demiryolları hayatımızın bir parçası. Bizim hedefimiz de onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve demiryollarında Türkiye'ye yeni çağ atlatmaktır" dedi.
HATTIN UZUNLUĞU 344 KİLOMETRE OLACAK
Karaismailoğlu, süper hızlı tren hattının Ankara - Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edileceğini belirterek, "Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık. Süper hızlı tren hattının uzunluğu 344 kilometre olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapacağız. Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek. Seçim sonrasında projemizi başlatacağız. Mevcut hızlı tren hattımızı da kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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