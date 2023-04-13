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Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında flaş gelişme! İtirazı reddedildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2023
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Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında flaş gelişme! İtirazı reddedildi

Son dakika haberi | Arnavutluk'ta yakalanan Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi. Özer, Türkiye'ye getirilecek.

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