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Son dakika | Adıyaman'da 4,3 büyüklüğünde korkutan sarsıntı! AFAD-Kandilli son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
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Son dakika | Adıyaman’da 4,3 büyüklüğünde korkutan sarsıntı! AFAD-Kandilli son depremler

Son dakika haberi...AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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