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Yurt dışı oy kullanma tarihleri belli oldu! Yurt dışı oy kullanma ne zaman başlayacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2023
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Yurt dışı oy kullanma tarihleri belli oldu! Yurt dışı oy kullanma ne zaman başlayacak?

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen için 27 Nisan'da başlayacak olan oy verme işlemlerinin, hangi temsilciliklerde ve tarihlerde yapılacağı ilan edildi. Almanya'da 26, ABD ve Fransa'da 9, Avusturya'da 6, Azerbaycan'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3'er temsilcilikte oy verilebilecek.

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