Şırnak'ta şiddetli yağış! Silopi'de okullar tatil edildi
Son dakika haberine göre Şırnak'ın Silopi ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle tüm okul kademelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
Yağışla birlikte ilçeden geçen Celal Deresi'nin bazı bölümlerinde taşkın yaşandı, cadde ve sokakları su bastı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Silopi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Yoğun sağanak yağmur nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 12 Nisan 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.
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