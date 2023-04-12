Büyük Türkiye Partisi, Cumhur İttifakı'nı desteklemek için seçimlerden çekilme kararı aldı
Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sundukları aday listesini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı desteklemek için geri çektiklerini bildirdi.
Durmaz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında yaptığı açıklamada, daha önce YSK'ye verdikleri milletvekili aday listesini geri çektiklerini söyledi.
Parti olarak, 2023 seçimlerini Türkiye için son derece önemli gördüklerini belirten Durmaz, "Büyük Türkiye Partisi olarak, 28. Dönem Milletvekili adaylarımızı, Cumhur İttifakı'nı desteklemek üzere, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek üzere geri çekiyoruz." diye konuştu.
"Var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" ifadesini kullanan Durmaz, bunun, parti olarak verdikleri bir karar olduğunu dile getirdi.
Seçim kampanyası boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine çalışma yürüteceklerini, seçimlerin "beka sorunu" haline geldiğini vurgulayan Durmaz, "2023 seçimlerinin önemli olduğunu biliyoruz. Açıklanan listelerde, gelişen olaylarda tabii ki bizi rahatsız edenler var. Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var." değerlendirmesinde bulundu.
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