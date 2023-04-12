YSK 14 Mayıs seçmen kaydı/kütüğü nasıl öğrenilir? Nerede, hangi okulda oy kullanacağım? TC no ile seçmen sorgulama ekranı!

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri 12 Nisan itibarıyla kesinleşti. Vatandaşlar "Nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım?" sorusunun cevabını araştırıyor. 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri 27 Nisan itibarıyla başlayacak. Peki YSK 14 Mayıs seçmen kaydı nasıl öğrenilir? hangi okulda oy kullanacağım?

SEÇMEN SANDIKLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre seçmen sandıkları 12 Nisan'da açıklanacak. 12 Nisan Çarşamba günü vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecek. Yayımlanan takvimde "12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek." ifadeleri yer alıyor.