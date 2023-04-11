AK Parti Mersin milletvekili aday listesi! Ak Parti Mersin milletvekili adayları listesi 2023...
GÜNDEM ahaber.com.tr
AK Parti Mersin milletvekili adayları isim listesi sorgulanıyor. 14 Mayıs Pazar günü hem Cumhurbaşkanlığı Seçimi hem de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacak. İşte, AK Parti Mersin milletvekili aday listesi!
Siyasi partilerin milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Bu noktada AK Parti milletvekili adayları listesi il il sorgulanmaya başlandı. Siyasi partilerin milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Bu noktada AK Parti milletvekili adayları listesi il il sorgulanmaya başlandı. İşte, AK Parti Mersin milletvekili aday listesi!
AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MERSİN 1 NUREDDİN NEBATİ
MERSİN 2 ALİ KIRATLI
MERSİN 3 HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ
MERSİN 4 FARUK DİNÇ
MERSİN 5 MEHMET AKDOĞAN
MERSİN 6 ALİ İHSAN GÖK
MERSİN 7 SERKAN TANRIKULU
MERSİN 8 HAKKI MENİZ
MERSİN 9 FATİH DÖLEK
MERSİN 10 MUSTAFA ERİM
MERSİN 11 FİRDEVS AKTÜRK
MERSİN 12 HALİT PEKDURAN
MERSİN 13 SEÇKİN TAŞ
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