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AK Parti Mersin milletvekili aday listesi! Ak Parti Mersin milletvekili adayları listesi 2023...

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Giriş Tarihi: 11.04.2023
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AK Parti Mersin milletvekili aday listesi! Ak Parti Mersin milletvekili adayları listesi 2023...

AK Parti Mersin milletvekili adayları isim listesi sorgulanıyor. 14 Mayıs Pazar günü hem Cumhurbaşkanlığı Seçimi hem de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacak. İşte, AK Parti Mersin milletvekili aday listesi!

Siyasi partilerin milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Bu noktada AK Parti milletvekili adayları listesi il il sorgulanmaya başlandı. Siyasi partilerin milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Bu noktada AK Parti milletvekili adayları listesi il il sorgulanmaya başlandı. İşte, AK Parti Mersin milletvekili aday listesi!

AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MERSİN 1 NUREDDİN NEBATİ

MERSİN 2 ALİ KIRATLI

MERSİN 3 HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ

MERSİN 4 FARUK DİNÇ

MERSİN 5 MEHMET AKDOĞAN

MERSİN 6 ALİ İHSAN GÖK

MERSİN 7 SERKAN TANRIKULU

MERSİN 8 HAKKI MENİZ

MERSİN 9 FATİH DÖLEK

MERSİN 10 MUSTAFA ERİM

MERSİN 11 FİRDEVS AKTÜRK

MERSİN 12 HALİT PEKDURAN

MERSİN 13 SEÇKİN TAŞ

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