Taşeron işçiler dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

İstemde, Ankara ve Samsun'daki bölge adliye mahkemesi dairelerinin konuyla ilgili açılan davalarda taşeron çalışma dönemini kabul ederek tazminat ve izin alacaklarının hesaplanması, Bursa'daki ilgili dairenin ise aksi yönde karar verdiği, uyuşmazlığa konu davaların miktarları nedeniyle temyiz edilemez olduğundan kararların Yargıtaya gitmeden kesinleştiği ifade edildi.