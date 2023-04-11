AK Parti Şırnak milletvekili adayları listesi açıklandı 2023! 28. Dönem AK Parti Şırnak milletvekilleri adayları açıklandı mı?

"AK Parti Şırnak milletvekilleri adayları açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. AK Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı açıklandı. Listede Aslan Tatar, Hatice Atan gibi isimler yer alıyor. Peki, 28. dönem AK Parti Şırnak milletvekili adayları kim oldu? İşte AK Parti Şırnak milletvekili adayları sıralı tam liste 2023!