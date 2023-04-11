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AK Parti Şırnak milletvekili adayları listesi açıklandı 2023! 28. Dönem AK Parti Şırnak milletvekilleri adayları açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 11.04.2023
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AK Parti Şırnak milletvekili adayları listesi açıklandı 2023! 28. Dönem AK Parti Şırnak milletvekilleri adayları açıklandı mı?

"28. dönem Ak Parti Şırnak milletvekili adayları kim oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri için 33 gün kaldı ve Yüksek Seçim Kurulu YSK’ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesini verdi. Listede Aslan Tatar, Haice Atan gibi isimler yer alıyor. Peki, 28. dönem Ak Parti Şırnak milletvekili adayları kim oldu?

"AK Parti Şırnak milletvekilleri adayları açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. AK Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı açıklandı. Listede Aslan Tatar, Hatice Atan gibi isimler yer alıyor. Peki, 28. dönem AK Parti Şırnak milletvekili adayları kim oldu? İşte AK Parti Şırnak milletvekili adayları sıralı tam liste 2023!

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

ŞIRNAK 1 ASLAN TATAR
ŞIRNAK 2 HATİCE ATAN
ŞIRNAK 3 BEDİRHAN ŞIK
ŞIRNAK 4 ABDULKERİM GÜNDÜZ

LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU

MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

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