Mülakat kalktı mı son dakika? Öğretmen, polislik, memur mülakatları kalkacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı! Kamuda mülakat...

"Mülakat kalktı mı son dakika? Öğretmen, polislik, memur mülakatları kalkacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın, mülakatlara yönelik son dakika açıklaması sonrasında, "Mülakat kalktı mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, mülakat kalktı mı son dakika? Öğretmen, polislik, memur mülakatları kalkacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı...