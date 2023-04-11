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Mülakat kalktı mı son dakika? Öğretmen, polislik, memur mülakatları kalkacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı! Kamuda mülakat...

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Giriş Tarihi: 11.04.2023 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
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Mülakat kalktı mı son dakika? Öğretmen, polislik, memur mülakatları kalkacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı! Kamuda mülakat...

"Mülakat kalktı mı son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesine yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın, mülakatlara yönelik son dakika açıklaması sonrasında, "Mülakat kalktı mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, mülakat kalktı mı son dakika? Öğretmen, polislik, memur mülakatları kalkacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı...

"Mülakat kalktı mı son dakika? Öğretmen, polislik, memur mülakatları kalkacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın, mülakatlara yönelik son dakika açıklaması sonrasında, "Mülakat kalktı mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, mülakat kalktı mı son dakika? Öğretmen, polislik, memur mülakatları kalkacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı...

MÜLAKAT KALKTI MI SON DAKİKA?

İŞE ALIMLARDA MÜLAKAT KALKIYOR

Başkan Erdoğan, "Bu büyüme sayesinde 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak, işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz. Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.

Girişimcilerimize verdiğimiz destekle ülkemizden en kısa sürede 15 adet milyar dolar ve 5 adet on milyar dolar değerinde şirket çıkmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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