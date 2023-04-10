10 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan imzaladı! İşte merakla beklenen atama kararları

Başkan Erdoğan imzaladı! İşte merakla beklenen atama kararları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan imzaladı! İşte merakla beklenen atama kararları

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA