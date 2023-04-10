AK Parti Kocaeli milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?
GÜNDEM ahaber.com.tr
"28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra 28. Dönem milletvekilleri de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olup AK Parti Kocaeli milletvekili adayları merak ediliyor. Peki, 28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?
AK Parti Kocaeli milletvekili adayları tam liste belli oldu. "28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Bunlardan en çok merak edilen illerden birisi de Kocaeli oldu. Peki, 28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?
AK PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023:
4. Mehmet Akif Yılmaz
5. Cemil Yaman
6. Sami Çakır
7. Yasemin Özdemir
8. Mehmet Ellibeş
9. Ali Güney
10. Berna Abiş
11. Hasan Soba
12. Erkan Aksoy
13. Gülay Artut
14. İbrahim Efe
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