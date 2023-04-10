AK Parti Kocaeli milletvekili adayları tam liste belli oldu. "28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Bunlardan en çok merak edilen illerden birisi de Kocaeli oldu. Peki, 28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?