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AK Parti Kocaeli milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023
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AK Parti Kocaeli milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?

"28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra 28. Dönem milletvekilleri de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olup AK Parti Kocaeli milletvekili adayları merak ediliyor. Peki, 28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?

AK Parti Kocaeli milletvekili adayları tam liste belli oldu. "28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Bunlardan en çok merak edilen illerden birisi de Kocaeli oldu. Peki, 28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?

AK PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023:

1. Sadettin Hülagü

2. Radiye Sezer Katırcıoğlu

3. Veysal Tipioğlu

4. Mehmet Akif Yılmaz

5. Cemil Yaman

6. Sami Çakır

7. Yasemin Özdemir

8. Mehmet Ellibeş

9. Ali Güney

10. Berna Abiş

11. Hasan Soba

12. Erkan Aksoy

13. Gülay Artut

14. İbrahim Efe

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