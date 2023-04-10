AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları kim oldu?

Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Bursa Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. Peki, 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları kim oldu?