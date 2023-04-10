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AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları kim oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023
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AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları kim oldu?

"1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları kim oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri için 34 gün kaldı ve Yüksek Seçim Kurulu YSK’ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesini verdi. Peki, 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları kim oldu?

Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Bursa Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. Peki, 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları kim oldu?

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.

LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU

MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

İşte 28. Dönem Ak Parti Bursa Milletvekili aday listesi

AK PARTİ 28. DÖNEM BURSA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU!

AK PARTİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BURSA-1 1 Efkan Ala
BURSA-1 2 Refik Özen
BURSA-1 3 Ahmet Kılıç
BURSA-1 4 Emine Yavuz Gözgeç
BURSA-1 5 Mustafa Yavuz
BURSA-1 6 Ahmet Yıldız
BURSA-1 7 İrfan Akkaya
BURSA-1 8 Ömer Faruk Temiztürk
BURSA-1 9 Semih Peksert
BURSA-1 10 Mihrimah Kocabıyık

Ak Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayları

BURSA-2 1 Mustafa Varank
BURSA-2 2 Ayhan Salman
BURSA-2 3 Osman Mesten
BURSA-2 4 Emel Gözükara Durmaz
BURSA-2 5 Muhammet Müfit Aydın
BURSA-2 6 Mustafa Yıldırım
BURSA-2 7 Fuat Alpaslan
BURSA-2 8 Süleyman Çelik
BURSA-2 9 Asuman Akçay Sakallı
BURSA-2 10 Mustafa Kaya

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