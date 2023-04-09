İMECE uydusu nedir? İMECE uzaya fırlatıldı mı, ne zaman fırlatılacak son dakika?
"İMECE uydusu uzaya ne zaman, nereden fırlatılacak?" sorusu araştırmaya başlandı. Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin ne zaman uzaydaki yörüngesine atılacağı birçok kişi tarafından merak konusu oluyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan İMECE'nin uzaya fırlatılacağı tarihi son dakika açıkladı. İşte, merak edilen detaylar...
"İMECE uydusu uzaya ne zaman fırlatılacak?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika paylaşımının ardından yanıt buldu. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından, Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin fırlatılma tarihi duyurdu. İşte, konuya ilişkin son dakika açıklamalar ve İMECE hakkında merak edilenler...
İMECE UZAYA FIRLATILDI MI, NE ZAMAN FIRLATILACAK 2023?
İMECE uydusu, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.
Başkan Erdoğan'ın İMECE uydusu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor;
''Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.
Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz.''
İMECE NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR?
Milli gözlem uydusu İMECE, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından geliştirildi. Tüm aşamalarıyla Türkiye'de tasarlandı ve üretildi. Hem sivil hem de askeri amaçla kullanılacak. İmece, 1 metreden daha düşük çözünürlükte görüntüleme yapıyor.
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