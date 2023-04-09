İMECE uydusu nedir? İMECE uzaya fırlatıldı mı, ne zaman fırlatılacak son dakika?

İMECE NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR?

Milli gözlem uydusu İMECE, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından geliştirildi. Tüm aşamalarıyla Türkiye'de tasarlandı ve üretildi. Hem sivil hem de askeri amaçla kullanılacak. İmece, 1 metreden daha düşük çözünürlükte görüntüleme yapıyor.