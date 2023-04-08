Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov görüşmesi sonrası dünyaya önemli mesajlar! Masada 5 önemli konu var

DİYALOG DEVAM ETMELİ

Moskova'da her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık şekilde dile getirdi. Bu sürecin aynı şekilde şeffaf ve açık şekilde devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir-iki toplantıda tüm meselelerin halledilmeyeceğini biliyoruz, gerçekçiyiz ama diyaloğun devam etmesi gerekiyor ve istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda var.

