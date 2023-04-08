CHP’li Menderes Belediyesi’nde altın vurgunu! Sahte kayıtlarla ortaya çıktı

GİTMEDİKLERİ DÜĞÜNLERİN DAVETİYELERİNİ KAYITLARA KOYMUŞLAR

Menderes'in eski AK Partili Belediye Başkanı Bülent Soylu, Belediye kayıtlarında altın takıldığı iddia edilen kişilerin düğün davetiyeleri de bulunuyor. Komisyonda yer alan AK Partili meclis üyesi arkadaşlar bu davetiyelerde adı geçen düğün sahiplerini tek tek telefonla aradı. Bırakın altın takmayı nereden baksanız yüzde 70'inin düğününe bile gidilmediği ortaya çıkıyor. Belediyenin parasını sahte faturalarla, sahte işlemlerle iç ediyorlar. Oraya buraya peşkeş çekiyorlar. Kalan altınların akıbeti de belli değil. Bunlar aynı kırk haramiler gibi. Menderes Belediyesi'nde buna benzer daha yüzlerce olay var. Küçücük Menderes'i bu hale getirenler, iktidara gelirlerse Türkiye'ye neler yaparlar" dedi.

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