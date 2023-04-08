CHP'li Menderes Belediyesi'nde altın vurgunu! Sahte kayıtlarla ortaya çıktı
CHP'li İzmir Menderes Belediyesi, 2022'de düğünlerde takmak üzere aldığı 252 gram altının 160'ının verildiği geriye kalan 92 altının ise ortadan kaybolduğu tespit edildi. Skandal belediyenin bir yıllık iş ve işlemlerini denetlemek amacıyla meclis üyelerinden oluşturulan denetim komisyonunun çalışması sırasında ortaya çıktı.
CHP'li İzmir Menderes Belediyesi'nde denetim komisyonunun yaptığı çalışmada şok bir hırsızlık ortaya çıktı. Belediyenin 2022'de düğünlerde takılmak üzere 252 bin liraya aldığı 252 gram altından 160'ının düğünlerde takıldığı kaydı vardı. Ancak bırakın altın takmayı belirtilen çoğu düğüne katılınmadığı, üstüne geriye kalması ve kasada olması gereken 92 altının da kayıp olduğu tespit edildi.
Skandal belediyenin bir yıllık iş ve işlemlerini denetlemek amacıyla meclis üyelerinden oluşturulan denetim komisyonunun çalışması sırasında ortaya çıktı. Geçen yıl haziran ayında CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmış, yerine belediye meclisindeki oylamayla partilisi Erkan Özkan seçilmişti.
GİTMEDİKLERİ DÜĞÜNLERİN DAVETİYELERİNİ KAYITLARA KOYMUŞLAR
Menderes'in eski AK Partili Belediye Başkanı Bülent Soylu, Belediye kayıtlarında altın takıldığı iddia edilen kişilerin düğün davetiyeleri de bulunuyor. Komisyonda yer alan AK Partili meclis üyesi arkadaşlar bu davetiyelerde adı geçen düğün sahiplerini tek tek telefonla aradı. Bırakın altın takmayı nereden baksanız yüzde 70'inin düğününe bile gidilmediği ortaya çıkıyor. Belediyenin parasını sahte faturalarla, sahte işlemlerle iç ediyorlar. Oraya buraya peşkeş çekiyorlar. Kalan altınların akıbeti de belli değil. Bunlar aynı kırk haramiler gibi. Menderes Belediyesi'nde buna benzer daha yüzlerce olay var. Küçücük Menderes'i bu hale getirenler, iktidara gelirlerse Türkiye'ye neler yaparlar" dedi.
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