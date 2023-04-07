Bingöl deprem son dakika! Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
"Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kandilli ve AFAD tarafından yapılan açıklamalar sonrasında Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 7 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
Bingöl deprem son dakika! "Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kandilli ve AFAD tarafından yapılan açıklamalar sonrasında Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 7 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgilere göre, Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.04.07 11:17:04 41.7962 36.9455 12.3 -.- 2.5 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.04.07 11:14:13 36.2777 35.9857 4.5 -.- 1.5 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.07 11:06:40 38.5773 37.3072 4.6 -.- 1.5 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.07 10:56:58 37.9908 36.6413 5.0 -.- 2.9 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.07 10:45:36 36.5485 36.2968 9.3 -.- 1.4 -.- YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.04.07 10:22:01 40.7550 31.4568 6.6 -.- 1.7 -.- ELMALIK-(BOLU) İlksel
2023.04.07 10:19:09 37.8872 36.2718 3.2 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.07 10:16:31 38.3492 27.2797 15.2 -.- 1.7 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.04.07 10:07:47 38.3518 37.3013 5.7 -.- 1.3 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.07 10:02:55 36.2235 36.0063 6.6 -.- 1.5 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.07 10:01:20 38.1532 38.5300 5.2 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.04.07 09:57:27 37.9617 37.2880 9.7 -.- 1.7 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.07 09:48:31 38.4353 37.9513 6.1 -.- 1.6 -.- FATIH-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.07 09:26:33 38.2567 37.3317 5.0 -.- 2.7 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.07 09:20:07 38.4013 37.4628 8.3 -.- 2.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.07 09:18:46 40.2450 31.9982 5.1 -.- 2.4 -.- MACUN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.04.07 09:15:40 38.2338 38.6192 5.0 -.- 2.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.04.07 09:01:10 37.2857 36.8965 4.1 -.- 1.8 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.07 08:35:44 36.0882 35.8828 7.0 -.- 2.0 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.07 08:34:06 37.1727 36.9342 6.5 -.- 1.6 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.07 08:29:39 38.2153 37.3703 5.6 -.- 1.9 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.07 08:26:28 37.7332 36.0685 5.0 -.- 1.9 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2023.04.07 08:23:11 35.6602 35.2212 14.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.04.07 08:14:42 37.8867 36.2513 5.3 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.07 08:00:15 37.3098 36.8688 3.3 -.- 2.7 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
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- Bingöl deprem son dakika! Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
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