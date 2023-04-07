Bingöl deprem son dakika! Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

Bingöl deprem son dakika! "Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kandilli ve AFAD tarafından yapılan açıklamalar sonrasında Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 7 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER