06 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yüksekova'da toprağa gömülü 508 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yüksekova'da toprağa gömülü 508 kilo metamfetamin ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
ABONE OL
Yüksekova’da toprağa gömülü 508 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova'daki bir köyde toprağa gömülü 508 kilo metamfetamin ile 79 kilo asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA