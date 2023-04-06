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TBMM Genel Kurulu tatile girdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2023
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TBMM Genel Kurulu tatile girdi

TBMM Genel Kurulu, 14 Mayıs milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

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