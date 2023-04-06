06 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Akar ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Akar ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızlı ve olumlu sonuçlanmasının önemi üzerinde duruldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA