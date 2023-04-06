06 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu: Burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemeleri başladı

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu: Burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemeleri başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
ABONE OL
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu: Burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemeleri başladı

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada nisan ayı burs ve öğrenik kredisi ödemelerinin başladığını belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA