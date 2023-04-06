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Meral Akşener'in “kurşunlandık” sözlerini inşaat personeli Melikşah Erdem böyle bozdu

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Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
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Meral Akşener’in “kurşunlandık” sözlerini inşaat personeli Melikşah Erdem böyle bozdu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na isabet eden kurşunları ateşleyen inşaat personeli Melikşah Erdem, Genel Başkan Meral Akşener ve kurmaylarının propagandalarını suya düşüren ifadelerde bulundu. Gerekirse eline çiçek alıp, İYİ Parti'den özür dileyeceğini bildiren Melikşah Erdem, "Çok mağdur ve müşkülüm, bu kasten yapılan bir şey değil. Yanlışlıkla yapılmış bir şey. İYİ Parti tarafına mermi gidip gitmeyeceği aklımın ucundan bile geçmedi. Mesafe vardı. Kabul ederlerse çiçek alıp, partiye giderek özür dilemek istiyorum" şeklinde konuştu.

31 Mart 2023 tarihinde İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'nın camına kurşun isabet etmişti.

Kurşunu İYİ Parti yakınında bulunan inşaat bekçisinin hırsızlıları kovalamak için sıktığı belirlenmiş, söz konusu bekçi ilk ifadesinde "Şantiyeye giren 3-4 tane hırsız gördüm. Onları görünce onları kovmak için ateş ettim" demişti.

BALİSTİK RAPORU GELDİ "KURŞUNLANDIK" ALGISI ÇÖKTÜ

Yapılan kriminal inceleme ve açıklanan balistik raporu doğrultusunda kurşunun şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı kesinleşti.

Açıklanan kesin sonuç ile başta Meral Akşener ve İYİ Partililer olmak üzere muhalefetin Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti karalayan algı operasyonları da çökmüş oldu.

TBMM'DE MERMİLİ ŞOV!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gelişmeler üzerine özür dilemek yerine ucuz bir kürsü şovu sahneledi.

Dün partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eline aldığı kurşunları Meclis'te yere attı. "Tüm mermilere göğüs gerip, milletimize güneş olacaksınız söz mü?" ifadeleriyle parti tabanını gazladı.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti binasına isabet eden kurşunları ateşleyen inşaat personeli Melikşah Erdem, Akşener ve kurmaylarının kirli algılarını boşa düşürecek açıklamalarda bulundu.

"KASIT YOKTU, GEREKİRSE ÇİÇEK ALIR ÖZÜR DİLERİM"

Gerekirse eline çiçek alıp, İYİ Parti'den özür dileyeceğini dile getiren Melikşah Erdem, "Özür dilerim. Gerekirse bir çiçek alıp gideyim partiden özür dileyeyim. Çok mağdur ve müşkülüm, bu kasten yapılan bir şey değil. Yanlışlıkla yapılmış bir şey. İYİ Parti tarafına mermi gidip gitmeyeceği aklımın ucundan bile geçmedi. Mesafe vardı. Kabul ederlerse çiçek alıp, partiye giderek özür dilemek istiyorum" dedi.

Erdem'in bu sözleri Akşener'in siyaseti kirleten mermili kürsü şovunu da boşa düşürdü.

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