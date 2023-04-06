Meral Akşener'in “kurşunlandık” sözlerini inşaat personeli Melikşah Erdem böyle bozdu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na isabet eden kurşunları ateşleyen inşaat personeli Melikşah Erdem, Genel Başkan Meral Akşener ve kurmaylarının propagandalarını suya düşüren ifadelerde bulundu. Gerekirse eline çiçek alıp, İYİ Parti'den özür dileyeceğini bildiren Melikşah Erdem, "Çok mağdur ve müşkülüm, bu kasten yapılan bir şey değil. Yanlışlıkla yapılmış bir şey. İYİ Parti tarafına mermi gidip gitmeyeceği aklımın ucundan bile geçmedi. Mesafe vardı. Kabul ederlerse çiçek alıp, partiye giderek özür dilemek istiyorum" şeklinde konuştu.
31 Mart 2023 tarihinde İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'nın camına kurşun isabet etmişti.
Kurşunu İYİ Parti yakınında bulunan inşaat bekçisinin hırsızlıları kovalamak için sıktığı belirlenmiş, söz konusu bekçi ilk ifadesinde "Şantiyeye giren 3-4 tane hırsız gördüm. Onları görünce onları kovmak için ateş ettim" demişti.
BALİSTİK RAPORU GELDİ "KURŞUNLANDIK" ALGISI ÇÖKTÜ
Yapılan kriminal inceleme ve açıklanan balistik raporu doğrultusunda kurşunun şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı kesinleşti.
Açıklanan kesin sonuç ile başta Meral Akşener ve İYİ Partililer olmak üzere muhalefetin Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti karalayan algı operasyonları da çökmüş oldu.
TBMM'DE MERMİLİ ŞOV!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gelişmeler üzerine özür dilemek yerine ucuz bir kürsü şovu sahneledi.
Dün partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eline aldığı kurşunları Meclis'te yere attı. "Tüm mermilere göğüs gerip, milletimize güneş olacaksınız söz mü?" ifadeleriyle parti tabanını gazladı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti binasına isabet eden kurşunları ateşleyen inşaat personeli Melikşah Erdem, Akşener ve kurmaylarının kirli algılarını boşa düşürecek açıklamalarda bulundu.
"KASIT YOKTU, GEREKİRSE ÇİÇEK ALIR ÖZÜR DİLERİM"
Gerekirse eline çiçek alıp, İYİ Parti'den özür dileyeceğini dile getiren Melikşah Erdem, "Özür dilerim. Gerekirse bir çiçek alıp gideyim partiden özür dileyeyim. Çok mağdur ve müşkülüm, bu kasten yapılan bir şey değil. Yanlışlıkla yapılmış bir şey. İYİ Parti tarafına mermi gidip gitmeyeceği aklımın ucundan bile geçmedi. Mesafe vardı. Kabul ederlerse çiçek alıp, partiye giderek özür dilemek istiyorum" dedi.
Erdem'in bu sözleri Akşener'in siyaseti kirleten mermili kürsü şovunu da boşa düşürdü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti milletvekilli adayları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 28. Dönem AK Parti milletvekili aday listesi il il kimler var? İstanbul, Ankara...
- TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | TOKİ Başakşehir, Esenler NİHAİ ve YEDEK kura sonuç | 2+1, 3+1 daire...
- Gülben Ergen hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kaç çocuğu var?
- İbn-i Sina'dan asırlık tavsiyeler | Bu besinleri tüketirseniz zımba gibi olursunuz! İşte altın değerinde reçete...
- TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF 2023 | 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı! Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları...
- Nakdi olanın TOKİ beklemesine lüzum kalmadı! Halkbank Büyükşehirde 16.980 TL peşinatla müstakil ev satıyor!
- 2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM AİS ile 2023 ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru | 3 yıl geri ödemesiz trink 250 bin TL hesapta! 10 yıl vade, düşük faiz fırsatı kaçmaz! Mobilya, beyaz eşya, çeyiz...
- Öğrencilere bayram müjdesi geldi! "2.000 TL ikramiye verilecek" Öğrencilere bayram ikramiyesi, harçlığı verilecek mi? Lisans, önlisans, AÖF...
- Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
- EYT BAĞKUR PRİM ŞARTI DEĞİŞTİ! Prim eşitliğiyle sigortayı 5 yıl geri çekecek! Kısmi emeklilikte 4500 günle emeklilik! 900 günlük avantaj...