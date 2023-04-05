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İzmir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2023
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İzmir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik soruşturmada, İzmir merkezli 10 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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