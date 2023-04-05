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Bir istifa haberi daha! İYİ Partili Hüseyin Erbay görevinden ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2023
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Bir istifa haberi daha! İYİ Partili Hüseyin Erbay görevinden ayrıldı

Edirne İl Genel Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Erbay, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İl Genel Meclisi'nin nisan ayı 3. birleşimi öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Erbay, partisinden istifa ettiğini kaydederek, başka üyelerin de partiden istifa edeceğini savundu.

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