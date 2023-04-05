Avrasya Tüneli son dakika | Avrasya Tüneli araç girişine neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Kaç km?
GÜNDEM ahaber.com.tr
Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünün araç girişine kapatılmasının ardından sürücüler nedenini araştırmaya başladı. Yaklaşık 1 saat araç girişine kapatılan tünel açılırken girişte yoğun araç trafiği yaşandı. Peki Avrasya Tüneli araç girişine neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Avrasya Tüneli kaç km?
Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünün araç girişine kapatılmasının ardından sürücüler nedenini araştırmaya başladı. Yaklaşık 1 saat araç girişine kapatılan tünel açılırken girişte yoğun araç trafiği yaşandı. Peki Avrasya Tüneli araç girişine neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Avrasya Tüneli kaç km?
AVRASYA TÜNELİ NEDEN KAPANDI?
Avrasya Tüneli'nin İstanbul'u Avrupa'dan Asya'ya bağlayan kısmında kaza yaşandı. Yaşanan kaza nedeniyle tünelin Avrupa'dan Asya'ya bağlanan kısmı trafiğe kapatıldı.Tünelin trafiğe kapatılması sonrası yoğun bir trafik yaşandığı gözlemlendi.
TRAFİĞE AÇILDI MI?
Yaşanan kaza sonrası ekipler çalışmalarını tamamladı ve yaklaşık 1 saat kapanan tünel, tekrar araç trafiğine açıldı.
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