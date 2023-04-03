Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

Erzurum deprem son dakika! "Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesini anlık olarak paylaşıyor. Son olarak Erzurum'da deprem meydana geldi. Peki, Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER