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Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

"Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda aarama motorlarında, " Az önce Erzurum'da deprem mi oldu 2023?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

Erzurum deprem son dakika! "Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesini anlık olarak paylaşıyor. Son olarak Erzurum'da deprem meydana geldi. Peki, Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

AFAD SON DAKİKA AÇIKLAMA!

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Erzurum Aşkale'de büyüklüğü 3.8 olan bir deprem meydana geldi.

Büyüklük:3.8 (Ml)

Yer:Aşkale (Erzurum)

Tarih:2023-04-03

Saat:15:40:51

TSİ Enlem:39.755 N

Boylam:40.622 E

Derinlik:7 km

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.04.03 15:44:14 38.0737 37.7003 5.0 -.- 4.1 4.1 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.03 15:40:50 39.7667 40.6673 5.0 -.- 3.8 -.- TOZLUCA-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2023.04.03 15:14:50 38.4898 37.3923 2.8 -.- 1.7 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.03 15:04:13 38.2140 37.3028 5.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 14:53:52 38.2650 37.2915 8.7 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 14:48:56 38.1533 36.7152 13.1 -.- 1.4 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 14:33:30 37.8453 36.5078 5.3 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.03 14:02:10 37.8972 36.3013 3.3 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 13:59:16 38.6212 37.3510 5.3 -.- 2.0 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.04.03 13:57:57 38.1460 37.2903 11.6 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 13:52:53 38.0607 37.8077 5.0 -.- 4.3 4.2 GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.03 13:34:47 37.3160 37.0950 2.9 -.- 1.7 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 13:28:03 36.7713 36.2465 18.6 -.- 1.9 -.- KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.04.03 13:15:27 37.8873 36.2922 1.8 -.- 3.2 3.0 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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