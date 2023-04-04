Çalışmalar tamamlanıyor! İşte Kız Kulesi’nin açılış tarihi

Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep de bu depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler. Ada diye gördüğümüz platformun etrafının tamamının kazıklanması. Bu kazıklar çakıldıktan sonra da platformla kazıkların birbirine çelik konstrüksiyonlarla bağlanması gerekiyor. Daha sonra üzeri kapatılıp platform hazır hale gelecek. Özellikle hem kazıkların olduğu noktada hem binaya yakın noktalarda boşluklar bırakılıyor. Onlar da kauçuk izolatörlerle araları doldurularak depreme karşı üç ayrı yapının da bağımsız çalışması sağlanıyor."

Kız Kulesi'nin daha nesiller boyu ayakta kalacağını ifade eden Bakan Ersoy, "Artık yurt dışındaki ikonik yapılar gibi burası da yeme içme ağırlıklı değil olması gerektiği gibi kule-müze şeklinde hizmete girecek ve başta Türk ziyaretçiler olmak üzere dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin kullanımına açık hale gelecek."