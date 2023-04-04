Çalışmalar tamamlanıyor! İşte Kız Kulesi'nin açılış tarihi
İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlanıyor. Kız Kulesi mayısın ilk haftası ziyaretçileriyle buluşacak. Kız Kulesi'nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini belirterek "Bu çalışmayla yapının sadece üstünün değil alt tarafında, platformun altında, deniz tarafındaki eksiklikleri de fark edildi. Bununla ilgili sağlamlaştırma, güçlendirme çalışmaları tamamlanıyor. Platformun etrafında bir kazıklama çalışmamız var. Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep de bu depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Mimar Han Tümertekin'den bilgi alan Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini söyledi.
Bakan Ersoy, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada "Geçmişten bugüne kadar "mış" gibi yapılmış birçok şey, derinlemesine incelenerek, araştırılarak olması gerektiği gibi sökülüp tekrar doğru bir şekilde bilimsel raporlara göre önlemler alınarak, tamamlanıyor." dedi.
Yaşanan son deprem felaketinden sonra Kız Kulesi'nde yapılan çalışmaların çok doğru bir karar olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, yapının üzerinde bulunduğu platformda da güçlendirme çalışmaları yapıldığını vurguladı.
GECİKMENİN NEDENİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI
Kız Kulesi'nin açılış tarihinin gecikmesinin ana sebebinin platform etrafında yapılan güçlendirme çalışmaları olduğunu belirten Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Bu çalışmayla yapının sadece üstünün değil alt tarafında, platformun altında, deniz tarafındaki eksiklikleri de fark edildi. Bununla ilgili sağlamlaştırma, güçlendirme çalışmaları tamamlanıyor. Platformun etrafında bir kazıklama çalışmamız var.
Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep de bu depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler. Ada diye gördüğümüz platformun etrafının tamamının kazıklanması. Bu kazıklar çakıldıktan sonra da platformla kazıkların birbirine çelik konstrüksiyonlarla bağlanması gerekiyor. Daha sonra üzeri kapatılıp platform hazır hale gelecek. Özellikle hem kazıkların olduğu noktada hem binaya yakın noktalarda boşluklar bırakılıyor. Onlar da kauçuk izolatörlerle araları doldurularak depreme karşı üç ayrı yapının da bağımsız çalışması sağlanıyor."
Kız Kulesi'nin daha nesiller boyu ayakta kalacağını ifade eden Bakan Ersoy, "Artık yurt dışındaki ikonik yapılar gibi burası da yeme içme ağırlıklı değil olması gerektiği gibi kule-müze şeklinde hizmete girecek ve başta Türk ziyaretçiler olmak üzere dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin kullanımına açık hale gelecek."
"KIZ KULESİ'NDEN İSTANBUL'U SEYREDECEĞİZ"
Bakan Ersoy, "Bizim görmeye alışık olduğumuz yüzü aslında olmaması gereken yüzü. Gerçeğe uygun olmayan yüzünü yıllardır gördüğümüz için gözümüz ona alışmıştı. Şimdi orijinal resimlerindeki 2. Mahmut Dönemindeki haline döndürüldü. Eskiden İstanbul'dan Kız Kulesi'ni seyrediyorduk, şimdi de Kız Kulesi'nden İstanbul'u seyredeceğiz" dedi.
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