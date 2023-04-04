275 metreyle Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nde su yüksekliği 100 metreyi buldu! İşte 55 saniyede ilk günden bugüne...
Artvin'de yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde su yüksekliği 100 metre oldu. Barajın temelinden itibaren son hali, time lapse tekniğiyle görüntülendi.
Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.
Baraj havzasında depolanan su miktarı bugün itibariyle 183 milyon metreküpe, su seviyesi 502 kotuna, su yüksekliği de 100 metreye ulaştı.
Büyük kısmı su altında kalan eski ilçe merkezinde, güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya girişine izin verilmiyor. Yol, beton bariyer konularak ve toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.
Yeni ilçe merkezine ulaşım, Yusufeli Merkez viyadüğünün inşası bitene kadar Sarıgöl-Öğdem güzergahından sağlanacak.
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