275 metreyle Türkiye’nin en yüksek barajı Yusufeli’nde su yüksekliği 100 metreyi buldu! İşte 55 saniyede ilk günden bugüne...

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.