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YSK sandık görevlisi ücreti 2023 | Seçimde sandık görevlisi nasıl olur, başvuru şartları neler?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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YSK sandık görevlisi ücreti 2023 | Seçimde sandık görevlisi nasıl olur, başvuru şartları neler?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala sandık başında görevli olmak isteyenler, başvurular hakkında bilgi edinmek istiyor. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerde yer alacak sandık görevlisi şartlarını açıkladı.Peki, Sandık görevlisi başvurular başladı mı? 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar? İşte, detaylar...

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı adaylarının belli olmasının ardından 81 il ve yüzlerce ilçeye kurulacak sandıklarda görev almak isteyenler başvurular hakkında detayları araştırıyor. Seçimlerde sandık kurulu görevlisi olmak isteyen binlerce kişi, Sandık görevlisi başvuru tarihi 2023 açıklandı mı, ne zaman? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL 2023? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, konuya dari detaylar...

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR 2023?

Sandık başında görev alan kişiler hem seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlıyor hem de ek gelir elde ediyor. 14 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri ise henüz açıklanmadı. Sandık görevlilerinin alacağı ücreti YSK belirliyor. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

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