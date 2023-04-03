YSK sandık görevlisi ücreti 2023 | Seçimde sandık görevlisi nasıl olur, başvuru şartları neler?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR 2023?

Sandık başında görev alan kişiler hem seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlıyor hem de ek gelir elde ediyor. 14 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri ise henüz açıklanmadı. Sandık görevlilerinin alacağı ücreti YSK belirliyor. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL