Türkiye'nin en büyük şehir parkı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulundu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Dünyada 5'inci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliği taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 'nin görüntülerini resmî sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik" ifadelerini kullandı.
40 BİN ÇADIR KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK
Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki altyapı çalışmalarının tamamlandığı, yeşil alanlar ve ağaç dikim faaliyetlerinin devam ettiği bilgisi de verildi.
Açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile büyük bir şehir parkı olacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ayrıca afet toplanma alanlarının da oluşturulduğu kaydedildi. Herhangi bir afet durumunda yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak.
Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) April 3, 2023
İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ile yapacağız.
Son durumu yerinde inceledik. pic.twitter.com/JXgvTYY8NA
SERA VE BOSTANLAR YER ALACAK
Açıklamanın devamında, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebileceği. Bu girişlerde seralar ve bostanların olacağı ve doğal ürünler yetiştirilebileceği belirtildi. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek.
Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi güney-kuzey istikametinde 2 buçuk kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu için bu alanda da bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak.
Millet Bahçesindeki oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Yine seyir terasları, gezinti alanları, insanların dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturulacak.
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