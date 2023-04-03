Türkiye’nin en büyük şehir parkı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulundu

Açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile büyük bir şehir parkı olacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ayrıca afet toplanma alanlarının da oluşturulduğu kaydedildi. Herhangi bir afet durumunda yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak.

Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz.



İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ile yapacağız.



Son durumu yerinde inceledik. pic.twitter.com/JXgvTYY8NA — Murat KURUM (@murat_kurum) April 3, 2023

SERA VE BOSTANLAR YER ALACAK



Açıklamanın devamında, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebileceği. Bu girişlerde seralar ve bostanların olacağı ve doğal ürünler yetiştirilebileceği belirtildi. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek.