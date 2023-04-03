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Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığında seçim! Murat Kıyak yeniden seçildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığında seçim! Murat Kıyak yeniden seçildi

Son dakika haberine göre Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Kıyak, görev süresinin dolması nedeniyle yapılan seçimde yeniden daire başkanı olarak seçildi.

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