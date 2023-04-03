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Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

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Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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Malatya’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 13.52'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 11.13 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.04.03 13:52:53 38.0607 37.8077 5.0 -.- 4.3 4.2 GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.03 13:28:03 36.7713 36.2465 18.6 -.- 1.9 -.- KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.04.03 13:15:27 37.8873 36.2922 1.8 -.- 3.2 3.0 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 13:10:58 38.5980 36.5372 5.0 -.- 2.2 -.- TEKNELI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.04.03 12:59:08 38.2617 30.7885 8.7 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2023.04.03 12:41:12 40.1095 34.1303 4.9 -.- 2.6 -.- BAHSILI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.04.03 12:36:55 37.8988 36.2152 21.2 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel


2023.04.03 12:25:43 39.4753 26.9222 3.4 -.- 2.6 -.- TAYLIELI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2023.04.03 12:21:28 39.8978 26.2762 5.0 -.- 1.4 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.04.03 12:21:15 38.3487 37.1218 3.8 -.- 1.6 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 12:20:38 40.4940 26.4812 5.4 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.03 12:19:14 37.9140 36.2713 9.2 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 12:14:32 38.4355 37.9680 5.0 -.- 2.1 -.- FATIH-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.03 12:12:46 37.8978 36.3717 21.3 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 12:02:03 38.4497 37.9103 28.1 -.- 1.3 -.- KOZALAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.03 11:58:43 38.2215 38.2858 7.4 -.- 2.0 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.03 11:57:30 38.0938 36.6520 17.3 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 11:51:51 38.1482 36.3408 3.4 -.- 1.3 -.- CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 11:43:21 38.4802 37.2340 5.0 -.- 1.6 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 11:42:04 38.2383 37.3750 9.0 -.- 1.7 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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