Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 3 Nisan Pazartesi bugün Kabine var mı?

"Bugün Kabine Toplantısı var mı?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Kabine gündemi ve konuları her Pazartesi olduğu gibi bugün de araştırılıyor. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında gerçekleştirilmişti. Masada deprem bölgesi kararları başta olmak 7. yargı paketi, taşerona kadro gibi konuların yer alacağı öngörülüyor. Peki, 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, konuya dair detaylar...