Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 3 Nisan Pazartesi bugün Kabine var mı?
"Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman yapılacak?" sorusu yeni aya girilmesiyle araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında detayları sorguluyor. Kabine gündemi ve konuları her Pazartesi olduğu gibi bugün de merak konusu oldu. Peki, 3 Nisan bugün Kabine Toplantısı var mı? İşte, ayrıntılar...
"Bugün Kabine Toplantısı var mı?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Kabine gündemi ve konuları her Pazartesi olduğu gibi bugün de araştırılıyor. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında gerçekleştirilmişti. Masada deprem bölgesi kararları başta olmak 7. yargı paketi, taşerona kadro gibi konuların yer alacağı öngörülüyor. Peki, 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, konuya dair detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Normal şartlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı 2 haftada bir yapılıyordu.Ancak Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 6 Mart 2023 tarihinde düzenlendi.
Geçtiğimiz hafta programda yer almayan Kabine Toplantısı'nın 3 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldıktan sonra toplantı saati belli olacak.
KABİNE GÜNDEMİ NASIL OLACAK?
Yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, dış politika ve ekonomi konularının ele alınması bekleniyor.Deprem konutları başta olmak üzere düşük ve orta gelirli konut projeleri gündemde olacak.
Öte yandan daha önce duyurulan vergi affı için başvurular hakkında bilgi verilmesi, 90 bin taşerona kadro ve 7. Yargı paketi hakkında detayların aktarılması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN ALINAN KARARLARI AÇIKLAYACAK
Kabine Toplantısı'nda deprem bölgesinde son durum, sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için atılacak adımlar, seçim, iç ve dış siyaset ve diğer birçok konu masaya yatırılacak.
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları "Millete Sesleniş" konuşması ile kamuoyuna duyuracak.
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