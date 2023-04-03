"Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?" demişti! Kemal Kılıçdaroğlu verdiği namus sözünü unuttu

Bunun akılla mantıkla bağdaşır yeri var mı? Namus ve şeref kavramı bu toplum için bu topraklar için hepimiz için çok değerlidir. Bu kadar ucuzladığını emin olun anlamak da zorluk çekiyorum."

Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri söylemesine rağmen cumhurbaşkanı adaylığından sonra CHP Genel Başkanlığı'ın bırakmaması bir dediğini bir dediğini tutmuyor yorumlarına neden oldu Sosyal medyada ise Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri hatırlatılmaya devam ediyor.