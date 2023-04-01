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Hatay'da peş peşe iki deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2023
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Hatay’da peş peşe iki deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Son dakika haberine göre Hatay'da 4 büyüklüğünün üzerinde peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, ilk depremin 15,35'te ikincisinin ise 15,40'ta meydana geldiği duyuruldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

DERİNLİK 13.3 KİLOMETRE
AFAD, depremin 13.3 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

BİR DEPREM DAHA
İlk depremde 7 dakika sonra 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.04.01 15:40:51 36.1465 35.8192 9.1 -.- 4.1 4.1 KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.01 15:34:35 36.0412 35.8162 9.0 -.- 4.0 4.0 AKDENIZ İlksel
2023.04.01 15:26:47 38.3145 38.2082 2.9 -.- 3.5 3.4 IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.01 15:11:29 36.2552 35.8197 3.6 -.- 3.1 3.1 KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.04.01 14:56:54 39.2362 39.3457 1.7 -.- 1.9 -.- EGRIYAMAC-(TUNCELI) İlksel
2023.04.01 14:46:27 36.1020 31.7067 97.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.04.01 14:07:56 38.4757 37.9603 5.0 -.- 3.3 3.2 ALICERI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.01 13:25:37 38.1580 37.8557 5.0 -.- 2.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.01 13:19:27 37.8170 36.2367 1.3 -.- 2.6 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.01 13:12:33 37.8377 36.6142 7.6 -.- 2.4 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 13:02:40 37.4055 37.0618 3.3 -.- 2.7 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

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