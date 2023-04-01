Hatay'da peş peşe iki deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Son dakika haberine göre Hatay'da 4 büyüklüğünün üzerinde peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, ilk depremin 15,35'te ikincisinin ise 15,40'ta meydana geldiği duyuruldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
DERİNLİK 13.3 KİLOMETRE
AFAD, depremin 13.3 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.
BİR DEPREM DAHA
İlk depremde 7 dakika sonra 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.04.01 15:40:51 36.1465 35.8192 9.1 -.- 4.1 4.1 KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.01 15:34:35 36.0412 35.8162 9.0 -.- 4.0 4.0 AKDENIZ İlksel
2023.04.01 15:26:47 38.3145 38.2082 2.9 -.- 3.5 3.4 IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.01 15:11:29 36.2552 35.8197 3.6 -.- 3.1 3.1 KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.04.01 14:56:54 39.2362 39.3457 1.7 -.- 1.9 -.- EGRIYAMAC-(TUNCELI) İlksel
2023.04.01 14:46:27 36.1020 31.7067 97.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.04.01 14:07:56 38.4757 37.9603 5.0 -.- 3.3 3.2 ALICERI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.01 13:25:37 38.1580 37.8557 5.0 -.- 2.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.01 13:19:27 37.8170 36.2367 1.3 -.- 2.6 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.01 13:12:33 37.8377 36.6142 7.6 -.- 2.4 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 13:02:40 37.4055 37.0618 3.3 -.- 2.7 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hatay deprem son dakika! 1 Nisan AFAD Kandilli son depremler
- Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
- Emekliye 3'lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...
- MSÜ ÇIKMIŞ SORULAR PDF | 2023 MSÜ sınavı kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM soru ve cevaplar ne zaman yayınlanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama
- Kurban Bayramı ne zaman 2023? Bu sene Kurban Bayramı kaç gün tatil, 9 gün mü?
- Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? e-devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranı!
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Mart dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Canan Karatay mucizevi karışımı açıkladı! 1 kaşığı bile ağız kokusunu yok ediyor! Sahurda bunu yaparsanız...
- 1 Nisan 2023 Cumartesi TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? ATV, TV8 , STAR TV, SHOW TV...
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 1 Nisan TOKİ İstanbul KURA SONUÇLARI! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kazananların isim listesi!
- BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 | Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?
- Ateş Kuşları 11.bölüm fragmanı izle! ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?