Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılış için gün sayıyor! 2 saate düşecek

1,4 MİLYON VATANDAŞIMIZ HIZLI TREN İLE SEYAHAT İMKANINA KAVUŞACAK

Karaismailoğlu, bu projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta yaşayan yaklaşık 1,4 milyon vatandaşın hızlı tren ile seyahat imkanına kavuşacağına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı Hattı'nın tamamlanmasıyla proje güzergahında bulunan illerle birlikte Sivas'a komşu illerin de kara yolu artı Hızlı Tren Hattı bağlantılı olarak Hızlı Tren'e ulaşımları sağlanabilecek. Toplam 405 kilometre uzunluğa sahip proje kapsamında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas'ta olmak üzere toplam 8 istasyon inşa ettik. Toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgunun yapıldığı projede ilklerin de yaşandığı önemli sanat yapılarını yaptık. Proje kapsamında toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 tünel, toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 adet de viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde yer alıyor. En uzun demir yolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metre ile Çerikli/Kırıkkale'de yaptık. 90 metreyle Türkiye'nin en uzun açıklığa sahip demir yolu viyadüğü ve 88,6 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü Elmadağ'da inşa ettik. Ayrıca, bu viyadük dünyada MSS yöntemiyle (kalıp arabası) 90 metre açıklık geçirilerek en uzun açıklık geçilen demir yolu viyadüğüdür."