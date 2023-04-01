01 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılış için gün sayıyor! 2 saate düşecek

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılış için gün sayıyor! 2 saate düşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
ABONE OL
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılış için gün sayıyor! 2 saate düşecek

Türkiye mega projelerini tek tek tamamlamaya devam ediyor. Ankara ile Sivas arasındaki hızlı tren hattı çalışmalarında sona gelindi. Açılışına günler kalan proje ile iki şehir arasındaki ulaşım süresi 2 saate düşecek.

"Türkiye'nin mega projeleri" arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalarda sona gelindi. Açılışına günler kalan proje ile Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek.



Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan projede Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek. Bu çerçevede Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas YHT Garı ile kontrol merkezinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Vekili Öztürk ve Başkan Bilgin, çalışanlara kolaylık diledi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DA DUYURMUŞTU: İLK DEFA YERLİ RAY KULLANILDI
Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin bir yandan deprem yaralarını sararken diğer yandan devam eden projelerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın da bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Ankara-Eskişehir hattında başlayan hızlı tren işletmeciliğine Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın da ilave edilmesiyle başkent merkezli hızlı demir yolu ağının önemli bir parçasının daha tamamlanacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "405 kilometrelik Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'mız aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olacak." bilgisini verdi.

250 kilometre/saat hıza uygun inşa edilen Hızlı Tren hattıyla Ankara ile Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye düşeceğini belirten Karaismailoğlu, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminin de 1 saate ineceğini ifade etti.

1,4 MİLYON VATANDAŞIMIZ HIZLI TREN İLE SEYAHAT İMKANINA KAVUŞACAK
Karaismailoğlu, bu projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta yaşayan yaklaşık 1,4 milyon vatandaşın hızlı tren ile seyahat imkanına kavuşacağına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı Hattı'nın tamamlanmasıyla proje güzergahında bulunan illerle birlikte Sivas'a komşu illerin de kara yolu artı Hızlı Tren Hattı bağlantılı olarak Hızlı Tren'e ulaşımları sağlanabilecek. Toplam 405 kilometre uzunluğa sahip proje kapsamında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas'ta olmak üzere toplam 8 istasyon inşa ettik. Toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgunun yapıldığı projede ilklerin de yaşandığı önemli sanat yapılarını yaptık. Proje kapsamında toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 tünel, toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 adet de viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde yer alıyor. En uzun demir yolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metre ile Çerikli/Kırıkkale'de yaptık. 90 metreyle Türkiye'nin en uzun açıklığa sahip demir yolu viyadüğü ve 88,6 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü Elmadağ'da inşa ettik. Ayrıca, bu viyadük dünyada MSS yöntemiyle (kalıp arabası) 90 metre açıklık geçirilerek en uzun açıklık geçilen demir yolu viyadüğüdür."

HIZLI TRENDE YERLİ RAY
Karaismailoğlu, hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldığına işaret ederek, 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol (beton yol) uygulamasının da gerçekleştirildiğini bildirdi. Proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda çalışmalarımızda sona yaklaştık. Yakın zamanda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde çalışmalarımızla ülkemize, ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her projeyle ülkemizi bir adım daha ileriye taşıyacağız. Milletimizle el ele, omuz omuza ilerlemeyi sürdüreceğiz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA