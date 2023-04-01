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81 ilde 'düzensiz göç' uygulaması: 1353 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2023
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81 ilde ’düzensiz göç’ uygulaması: 1353 kişi yakalandı

Türkiye genelinde 81 ilde Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında 37 organizatör gözaltına alındı, 1353 düzensiz göçmen ise yakalandı.

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