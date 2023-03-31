Şehit savcı Selim Kiraz’ın babası konuştu: Teröristleri devlete ortak etme peşindeler

KOLTUK İÇİN DEVLETİ SATACAKLAR

Son olarak oğlunu devlet için feda ettiğini belirten Hakkı Kiraz koltuk ve makam için gözü kararmış kişilere fırsat vermeyeceklerini söyleyerek, "Bize 8 yıldır acılar içerisindeyken siz neye dayanarak HDP'ye bakanlık versek, ona buna af çıkarsak diyebiliyorsunuz? Ben de o zaman şunu söyleyeyim, sizinde çocuğunuz şehit olsun o zaman kimi isterseniz çıkarın ya da bakanlık verin. Onlar için birşey fark etmiyor ama bizim için çok şey fark ediyor. Siyaseler yada destekçileri bu şekilde konuştukları zaman tabiri caizse cinler tepeme çıkıyor.



Hiç sinirlenmediğim halde oğlumun şehit edilmesi olayınca metanetimi bozmadım ama artık çıkıp bağırasım geliyor. Bu insanlarda, inanç, insaf ya da ülkeyi düşünmek diye birşey yok. Adana'da şehit yakınını toplu taşıma aracından ödeme yapmadığı için indiren zihniyetler var. Bu olaydan sonra kahrolmamak için, aynı durum başıma gelir korkusuyla toplu taşıma aracına binmek istemiyorum. Ben bu haldeyken devletime oğlum feda olsun diyebiliyorum ama birileri koltuk uğruna devleti satma peşine düştü." ifadelerini kullandı.