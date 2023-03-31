İSKİ Daire Başkanı Secaattin Varer'den DHKP-C'li teröriste anma mesajı! Ortaya çıkınca hesabını kapattı
CHP'li İBB'de çalışanların skandalları arasına bir yenisi daha eklendi. Dün Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi hakkında skandal ifadeler kullanan Ezgi Yıldız isimli İBB çalışanının ardından, bugün de İSKİ Daire Başkanı olarak görev yapan Secaattin Varer'in DHKP-C'li bir teröristi andığı ortaya çıktı. Varer, sosyal medyada gündeme geldiğini fark edince hesabını kapattı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İSKİ Su İnşaat Daire Başkanlığı görevine getirilen Secaattin Varer'in DHKP-C'li teröristi andığı paylaşımı ortaya çıktı.
TERÖRİSTE ANMA MESAJI
İSKİ Daire Başkanı Varer, 28 Ağustos 2020 tarihli sosyal medya paylaşımında DHKP-C'li Ebru Timtik için "Işıklarda uyu yoldaş" demişti.
*İSKİ Daire Başkanı Varer DHKP-C'li teröristi andı
SOSYAL MEDYASINI KAPATTI
Terör destekçiliğine rağmen hala görevde olan Varer, paylaşımı yeniden ifşa olunca çareyi sosyal medya hesabını kapatmakta buldu. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası alan DHKP'C'li avukat Ebru Timtik, örgütün talimatıyla girdiği ölüm eyleminde ölmüştü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? 2023 Bayram tatili 9 gün mü? Dini Günler takvimi
- YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman? 2023 Üniversite sınavı geç başvurular ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar?
- KPSS-2023/4 sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tercih sonuç sorgulama ekranı | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel kadro ve branşlar...
- İbn-i Sina'nın "Ramazan" reçetesi ortaya çıktı! Ne susuzluk kalacak ne de açlık: Bu resmen 850 yıllık mucize...
- MEB Engelli Öğretmen Son dakika | EKPSS en az 50 puan alan 3.500 engelli öğretmen kadroda! Atama başvuru tarihleri ne zaman?
- TOKİ İstanbul 10 bin müstakil arsa sonuçları | İlk Evim Arsam hak kazananlar listesi sorgulama ekranı! 350-500 metrekare alan aylık 1.604 TL taksitle...
- Cuma Vakitleri: 31 Mart Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... İl il cuma saatleri!
- Cuma Hutbesi: 31 Mart bugünkü hutbenin konusu ne? Zekat: İslam'ın Dayanışma Köprüsü! Diyanet Tam metin PDF indir!
- 30 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- SGK çalışanları ne kadar mesai ücreti alacak? Fazla mesai ücreti kaç TL oldu? 2023 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ
- Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Mart son dakika deprem! AFAD- Kandilli son depremler!
- Survivor Kardelen neden yok, elendi mi? 2023 Survivor Kardelen sağlık durumu nasıl?