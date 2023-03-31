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İSKİ Daire Başkanı Secaattin Varer'den DHKP-C'li teröriste anma mesajı! Ortaya çıkınca hesabını kapattı

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Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
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İSKİ Daire Başkanı Secaattin Varer’den DHKP-C’li teröriste anma mesajı! Ortaya çıkınca hesabını kapattı

CHP'li İBB'de çalışanların skandalları arasına bir yenisi daha eklendi. Dün Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi hakkında skandal ifadeler kullanan Ezgi Yıldız isimli İBB çalışanının ardından, bugün de İSKİ Daire Başkanı olarak görev yapan Secaattin Varer'in DHKP-C'li bir teröristi andığı ortaya çıktı. Varer, sosyal medyada gündeme geldiğini fark edince hesabını kapattı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İSKİ Su İnşaat Daire Başkanlığı görevine getirilen Secaattin Varer'in DHKP-C'li teröristi andığı paylaşımı ortaya çıktı.

TERÖRİSTE ANMA MESAJI
İSKİ Daire Başkanı Varer, 28 Ağustos 2020 tarihli sosyal medya paylaşımında DHKP-C'li Ebru Timtik için "Işıklarda uyu yoldaş" demişti.

*İSKİ Daire Başkanı Varer DHKP-C'li teröristi andı

SOSYAL MEDYASINI KAPATTI
Terör destekçiliğine rağmen hala görevde olan Varer, paylaşımı yeniden ifşa olunca çareyi sosyal medya hesabını kapatmakta buldu. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası alan DHKP'C'li avukat Ebru Timtik, örgütün talimatıyla girdiği ölüm eyleminde ölmüştü.

Skandal paylaşımı yapan İBB çalışanı çıktı!

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